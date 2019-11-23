برنامج SNL يضم كبار نجوم هوليوود ضمن مقدميه لشهر ديسمبر



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أبرز النجوم المختارون لتقديم فقرات البرنامج للشهر القادم، النجمة جينفر لوبيز، والنجمة سكارليت جوهانسن والنجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي.



وتعتبر المشاركة الأبرز بظهور النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي، الذي يستعد للعودة لتقديم برنامج التوك شو والاسكتشات الكوميدية الشهير "ساتر داي نايت لايف"، بعد غياب عن تقديمه دام لـ 35 عام.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عودة إيدي لتقديم البرنامج، سيكون في إطار ترويجه لفيلمه الجديد Dolemite، الذي طرح مؤخرا.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن إيدي ميرفي سيقوم بتقديم الاسكتش الكوميدي لبرنامج "ساتر داي نايت لايف" في حلقة يوم 21 ديسمبر المقبل.



ويعتبر هذا التاريخ نفسه الذي شهد ظهور إيدي ميرفي كأحد مقدمي برنامج "ساتر داي نايت لايف" في بداية مسيرته الفنية عام 1984.



وفي بداية ظهوره بالبرنامج مطلع فترة الثمانينيات، قدم إيدي ميرفي العديد من الاسكتشات الكوميدية الناجحة، التي منحته مكانة مميزة لدى الجمهور وفتحت باب الشهرة والعمل بهوليوود أمامه.



وكان من أشهر هذه الاسكتشات التي قدمها إيدي ميرفي في برنامج "ساتر داي نايت لايف"، سكتش Mr. Robinson's Neighborhood الذي جسد به أدوار باسم "جامبي"، و"باكويت" و"ستيف ووندر".



وألحقت صحيفة ديلي ميل، خبر الإعلان عن عودة إيدي ميرفي لتقديم برنامج "ستار داي نايت لايف"، بصورة نشرتها الصفحة الرسمية للبرنامج، على حسابها الخاص على موقع تويتر، تعلن من خلالها جدول الحلقات القادمة للبرنامج خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.



ويتضمن الجدول حلقة يوم 28 سبتمبر المقبل، والتي سيقدمها النجم وودي هارلسون مع المغنية الشابة "بيلي إيليش"، ومن بعده في يوم 5 أكتوبر، حلقة ستقدمها تايلور سويفت وفيبي وولر بريدج.



وفي يوم 12 أكتوبر، حلقة سيقدمها "ديفيد هاربور" مع كاميلا كابيو، وفي يوم 2 نوفمبر، حلقة تقدمها "كريستين ستيوارت"، وحلقة يوم 21 ديسمبر التي سيقدمها النجم إيدي ميرفي.



إيدي ميرفي من مواليد 3 إبريل 1961 ممثل أمريكي، حاصل على جائزة الجولدن غلوب 2006 كأفضل ممثل في دور مساند عن فيلم فتيات الحلم، وحصل بنفس الدور على جائزة نقابة ممثلي الشاشة.



كانت بداية ميرفي الجماهيرية من خلال برنامج مباشر ليلة السبت. وكان من أهم أسباب نجاح البرنامج فترة بداية الثمانينات. وحققت الشخصيات الكوميدية المتعددة التي كان يؤديها في فقرات البرنامج قبولا واسعا.





وفي تقرير لمجلة رولينغ ستون في فبراير 2015، قامت المجلة بإحصاء أهم 141 ممثلا في تاريخ برنامج مباشر ليلة السبت، وصنفت إيدي ميرفي في المركز الثاني بعد جون بيلوشي.



كانت الخطوة القادمة لميرفي هي هوليوود. حيث قدم فيلمه الأول كبطل مع الممثل نيك نولتي في فيلم بعنوان 48 ساعة عام 1982. عرض الفيلم في فترة عيد الميلاد وحقق الفيلم إيرادات قاربت الثمانين مليون دولار.





وفي العام التالي 1983 شارك ميرفي في بطولة الفيلم الكوميدي أماكن تداول (Trading Places). وكان الفيلم في قائمة أفضل عشرة مدة 17 أسبوعا. وحقق إيرادات بلغت تسعين مليون دولار.



حتى جاءت النقلة الحقيقية عام 1984 مع فيلم شرطي بيفرلي هيلز الذي حقق إيرادات تجاوزت المئتين وخمسين مليون دولار، وكان واحدًا من أنجح الأفلام في تاريخ السينما وقتها. ودفع ميرفي للمقدمة كواحد من أهم ممثلي الكوميديا السود في أمريكا. خصوصًا مع النجاح المماثل الذي حققه جزءه الثاني عام 1987 ثم الجزء الثالث عام 1994.





وأصبح ميرفي أول ممثل أسود يقارع النجوم البيض وتحقق أفلامه إيرادات كبيرة.



بعد مجموعة من الأفلام المتوسطة والضعيفة، عاد ميرفي إلى النجاح حين قدم عام 1996 فيلم البروفسور المجنون والذي قام فيه بأداء ست شخصيات.





وحقق الفيلم إيرادات قاربت المائة والخمسين مليون دولار.





في عام 2001 قام بأداء واحدة من أشهر شخصيات الرسوم المتحركة، حين قدم بصوته شخصية "الحمار" صديق الغول الضخم شريك. ونال الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة. وحقق الفيلم وأجزاءه الثلاثة التالية (أعوام 2004 و2007 و2010) إيرادات إجمالية قاربت المليار وثلاثة ملايين دولار في أمريكا وحدها. وتجاوزت الإيرادات الإثنين ونصف مليار حول العالم.





فاز ميرفي بجائزة الجولدن جلوب ورشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 2006، عن دوره في فيلم فتيات الحلم للمخرج بيل كوندون، الذي قدّم فيه دور "جيمس إيرلي" الذي يعاني من أفول نجوميته مع تقدم العمر.



وحقق فيه ميرفي توازنًا مميزًا بين ما عُرف عنه كممثل كوميدي وبين الدراما المأساوية التي يحملها الدور.



أعلن المسئولين عن برنامج التوك شو الشهير "ساتر داي نايت لايف"، عن مجموعة بارزة من المقدمين الذين سيشاركون في تقديم فقرات البرنامج خلال شهر ديسمبر.