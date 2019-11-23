الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الإثنين المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس خريفي معتدل ممتع على مدار اليوم وغدًا، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وإن كانت تنخفض بشكل ملحوظ في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه لا يوجد أي نشاط للرياح على مستوى الجمهورية إلا في سيناء، منوهة بأنه اعتبارًا من يوم الإثنين هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وعلى مدار يومين.





وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة ستعود لانخفاضها التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات:

القاهرة: 13 24

الأسكندرية: 14 23

نخل: 5 22

رفح: 9 22

الوادي الجديد: 10 28

شرم الشيخ: 19 27