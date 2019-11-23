فوز "سيدة البحر" بثلاث جوائز في ختام مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بالمغرب (صور)

فاز فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف ،وهم جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي.

كما نظم عرض "جالا" للفيلم "سيدة البحر" ضمن مشاركته في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي بحضور مخرجته شهد أمين والأبطال فاطمة الطائي ويعقوب الفرحان والمنتج بول ميلر.

وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم، منهم هنا شيحة، شيرين رضا، رانيا يوسف، التونسية ساندي على، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس وبعض المهتمين بمتابعة الأفلام المشاركة فى المهرجان. وقدم الفيلم مدير المهرجان محمد حفظي

ويستكمل فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين ، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، مشاركته بمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي كأول عرض أسيوي للفيلم في الفترة من (21 نوفمبر لـ١ ديسبمبر)

ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضة العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي،.

فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز ، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري, ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة و أشرف برهوم و يعقوب الفرحان و فاطمة الطائي, وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.

نبذة عن المخرجة السعودية شهد أمين

ولدت الكاتبة والمخرجة شهد أمين في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والدراسات السينمائية من جامعة غرب لندن، كما تحمل شهادة في تأليف السيناريوهات. من أفلامها القصيرة "موسيقانا" و"نافذة ليلى" (2011) والذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي وحاز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية.

وعُرض فيلمها القصير "عين وحورية" (2013) لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما اختير للتنافس في العام 2014 بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان ستوكهولم السينمائي ومهرجان "كورتفيلمفستيفالن" للأفلام القصيرة في النرويج، بالإضافة إلى فوزه بالجائزة الأولى في مسابقة الإمارات للأفلام وجائزة أفضل إدارة تصوير في مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي 2014، وأفضل فيلم خيالي ضمن المسابقة الدولية لمهرجان جامعة "نوتر دام" السينمائي الدولي 2014. وجدير بالذكر أن سيناريو فيلم "سيدة البحر" تم اختياره للدور النهائي لجائزة "آي دبليو سي" المرموقة ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، حيث يعتبر "سيدة البحر" أول فيلم روائي طويل من إخراجها.

نبذة عن "إيمج نيشن أبوظبي"

تُعد "إيمج نيشن" إحدى الشركات الرائدة الحائزة على الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، وقد اكتسبت سمعة رائدة في دفع حدود الإبداع والابتكار نحو آفاق جديدة. وهي شركة متخصصة في تطوير وإنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية وغيرها من المحتوى الترفيهي، بما يلبي تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء العالم، كما أنها أول شركة من دولة الإمارات يتم عرض العديد من أعمالها عبر منصّة البثّ العالمية "نتفليكس". وقد حققت "إيمج نيشن" نجاحاً مدوياً على الصعيد العالمي، إذ عُرضت إنتاجاتها الفنية في أكثر من 400 مهرجان سينمائي دولي ونالت العديد من التكريمات والجوائز المرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزتي أوسكار وجائزة من الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا) وجائزة إيمي.

وتمتلك شركة "إيمج نيشن"، سجلاً حافلاً بالإنجازات في تطوير اعمال فنية عالية الجودة تجمع بين المواهب المحلية والخبرات الدولية. وتتميّز "إيمج نيشن" بدعمها الدائم للأفكار المبتكرة وغرس شغف المعرفة في المواهب الناشئة، حيث تتيح لهم فرصة قيّمة للحصول على تدريب عملي وتحقيق طموحاتهم من خلال برنامجها المُلهم "استوديو الفيلم العربي".

وتتمثّل رسالة الشركة في رفد صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تنطلق منها رؤية أبوظبي الطموحة نحو اقتصاد عالمي يتمتع بإمكانات المنافسة والاستدامة. وتتطلع "إيمج نيشن" إلى تمكين كافة الكوادر المشاركة في أعمالها، ليكونوا أوصياءً للثقافة وصنّاعاً للتغيير.