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وزير الخارجية الياباني يعتزم إجاء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح توشيميتسو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، بأنه يعتزم مناقشة القضية المثيرة للخلاف المتمثلة في العمال وقت الحرب في شبه الجزيرة الكورية في اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، اليوم السبت، بعد يوم من انسحاب سول من شفا اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع طوكيو.

تُعد تصريحات توشيميتسو موتيجى، فى مؤتمر صحفى خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين فى مدينة ناجويا بوسط اليابان، أحدث علامة على أن الدولتين الآسيويتين ربما تتحركان لتحسين العلاقات.

أدى الخلاف التاريخي الذي طال أمده - وخاصة حول مسألة السخرة في شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية - إلى تدمير العلاقات بين حليفي أمريكا.

عقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اجتماعا يستمر على مدى يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، فى مدينة ناجويا اليابانية، ناقشوا خلاله قضايا حرية التجارة الخارجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسائل مساعدة البلدان الإفريقية.

ووفقًا وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، سيركز الاجتماع على ثلاثة موضوعات رئيسية - "تشجيع التجارة الحرة، وتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية في أفريقيا".

وسيترأس الوفد الروسي في هذا الحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

يشار أن مجموعة العشرين، عبارة عن منتدى يضم الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وتمثل دول المجموعة 85% من الاقتصاد العالمى.

واستغلت اليابان رئاستها لمجموعة العشرين يوم الجمعة، للرد على مزاعم كوريا الجنوبية بشأن الإشعاع الصادر عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث ألقي نزاع عميق بين طوكيو وسيول بظلاله على الاجتماعات، وفقا لرويترز.

وقد انقلبت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكلاهما من الحلفاء الأمريكيين، بسبب نزاع تاريخي أثر أيضًا على التجارة. أعربت سول عن قلقها بشأن التلوث الإشعاعي المحتمل من مصنع فوكوشيما، والذي رفضته طوكيو.

تستعد كوريا الجنوبية لايقاف اتفاق تبادل المعلومات مع اليابان اليوم السبت، متحدية ضغوط الولايات المتحدة للحفاظ على عنصر مهم بالتعاون الأمني الثلاثي في آسيا.

ومن المحتمل أن يؤدي انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) إلى تكثيف الخلاف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي لا تريد أن يقوض النزاع بين حليفيها الآسيويين التعاون الأمني.

وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت اليابان في أغسطس أنها ستنهي GSOMIA بعد أن فرضت اليابان قيودًا على تصدير المواد اللازمة لصناعات أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.

كما أن السبب الرئيسي وراء نزاعهم هو الغضب الناجم عن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910-1945، ستنتهي الاتفاقية الأمنية في منتصف ليل السبت ما لم تجددها كوريا الجنوبية.

ولكن كلا الجانبين متعنتان، حيث قاالت كوريا الجنوبية إنه يتعين على اليابان رفع القيود التجارية أولًا. دعت اليابان إلى الحفاظ على الاتفاقية الأمنية.
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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية طوكيو سول اليابان الحرب العالمية الثانية

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