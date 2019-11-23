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سعر الدولار اليوم في مصر السبت 23-11-2019.. العملة الامريكية تستقر في بداية التعاملات الاسبوعية
السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
حافظ سعر الدولار اليوم السبت 23-11-2019 في مصر على استقراره مقابل الجنيه المصري وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدها امس الجمعة، تزامنًا مع انخفاضها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وكان سعر الدولار سجل حالة من التراجع المستمر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية بنسبة انخفاض وصلت إلى 19% منذ بداية عام 2019، في ظل توقعات باستمرار التراجع حتى نهاية العام الجاري ومطلع 2020 وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
انخفاض سعر الدولار في البنوك
كان السبب الرئيسي في مواصلة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو اعلان البنك المركزى المصري تخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالى بنسبة 1% مما دعم ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار .
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 23 نوفمبر 2019
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0548
16.174
اسعار الدولار في بنك مصر
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.05
16.15
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.05
16.15
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.05
16.15
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.07
16.16
اسعار الدولار في بنك عودة
16.05
16.15
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