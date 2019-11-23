سعر الدولار اليوم في مصر السبت 23-11-2019.. العملة الامريكية تستقر في بداية التعاملات الاسبوعية

سعر الدولار اليوم في مصر





حافظ سعر الدولار اليوم السبت 23-11-2019 في مصر على استقراره مقابل الجنيه المصري وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدها امس الجمعة، تزامنًا مع انخفاضها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وكان سعر الدولار سجل حالة من التراجع المستمر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية بنسبة انخفاض وصلت إلى 19% منذ بداية عام 2019، في ظل توقعات باستمرار التراجع حتى نهاية العام الجاري ومطلع 2020 وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





انخفاض سعر الدولار في البنوك

كان السبب الرئيسي في مواصلة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو اعلان البنك المركزى المصري تخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالى بنسبة 1% مما دعم ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار .



