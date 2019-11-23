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تعرض إيجي أزاليا و بلايبوي كارتي لسرقة مجوهرات بـ 350 ألف دولار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تعرض إيجي أزاليا وبلايبوي كارتي للسرقة مؤخرًا في منزلهما في أتلانتا، وقالت صحيفة E News، أن مغنية الراب إيجي أزاليا أبلغت هي وحبيبها، عن سرقة مجوهرات بقيمة أكثر من 350 ألف دولار، سُرقت من منزلهما المُستأجر يوم الأحد الماضي الموافق 17 نوفمبر، ومن بين الأشياء المفقودة مجموعة كبيرة من الساعات الراقية والسلاسل والخواتم والأقراط والأساور.


ومن المثير للاهتمام أيضًا، أن خاتم خطوبة من الماس قيمته 35 ألف دولار، قد أدى أيضًا إلى إثارة شائعات مستمرة عن خطوبة إيجي وبلايبوي.


وفقًا للتقرير الذي حصلت عليه E News، أخبرت إيجي السلطات أنّها كانت في المنزل وحدها عندما حدثت السرقة، وأنها سمعت خطوات في المنزل، لكنها لم تفكر في ذلك كثيرًا في ذلك الوقت، وأخبرت إيجي الشرطة أنها كانت تمطر، وتركت بابًا خلفيًا مفتوحًا حتى يتمكن بلايبوي من الوصول إلى المنزل، كما أخبرت رجال الشرطة بأنها تعتقد أن اللص كان يحمل سلاحًا.


وقيل أن رجال الشرطة لديهم لقطات كاميرا أمنية من ليلة السرقة، وُيظهر مقطع الفيديو المشتبه فيه، وهو يغادر المنزل مع حقيبة في يده.


في مقابلة مع مجلة The Fader، أكد بلايبوي أنه انتقل مع إيجي إلى أتلانتا من لوس أنجلوس في ديسمبر الماضي، وقال أنه عندما بدأ يواعد إيجي، قطع علاقته بالجميع، وقال أنه يدعم كل شيء تفعله.
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