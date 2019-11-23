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5 أشياء حدثت وأنت نائم.. تأخر إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" وحركة القطارات وكشف أثري جديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:12 ص
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السكة الحديد
السكة الحديد
هدير محمود
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حرصًا من بوابة الفجر، على إطلاع قرائها، على الأحداث العاجلة والمهمة التي تثير الرأي العام، والتي تحدث وأنت في وقت متأخر من اليوم، فإنها تقدم أفضل الخدمات لقرائها لنسبق الزمن ونطلعكم على كل ما هو جديد من أحداث تدور على الساحة المصرية والعربية والعالمية.

تأخير حركة القطارات بسبب أعمال الصيانة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"

وفي سياق آخر، كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، أن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، هي أسباب فنية، على أن تقوم الشركة بتحديد موعد الإطلاق.

وقالت الحكومة إن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1".

وأوضح المركز الإعلامي للحكومة في بيان: "تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق".

وتابع البيان: "ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل".

اكتشاف آثار جديدة تعرف عليها

ومن ناحية أخرى، تستعد وزارة الأثار صباح اليوم السبت للإعلان عن كشفت أثري جديد وصفه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بالضخم، وكشف مصادر من داخل وزارة الآثار، تفاصيل جديدة عن الكشف حيث أكدت أنه كشف رائع وضخم.

مكان وموقع الكشف الجديد

وكشف مصدر لـ"الفجر" داخل وزارة الأثار عن أن الكشف الأثري عبارة عن مقبرة تخص أحد كبار الدولة الحديثة في موقع حفائر تعمل فيه بعثة مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتبعد عن مقبرة واح تي المكتشفة ديسمبر 2018 بـ 3 أمتار جهة الغرب، ويسمي الموقع بـ "البوباسطيون"، والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة، والمقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع، ومنها أنواع يتم العثور عليها محنطة للمرة الأولى.

مومياوات حيوانات وطيور متعددة

وقال المصدر إنه تم العثور في المقبرة علي مومياء وتمثال لحيوان النمس، ومومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة، ومومياء لطائر الصقر، ومومياء لثعبان الكوبرا، ومجموعة من التمائم مختلفة الأحجام وتمثال للإله أوزوريس، وكذلك تم العثور على مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع.

القبض على 5 مصريين في السعودية

ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على 5 مصريين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبتهمة ارتكاب جريمة السرقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تم القبض على تشكيل عصابي يحمل الجنسية المصرية، قاموا بسرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.

ولفتت إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب 42 حادثة، وصلت قيمتة المسروقات فيها إلى مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريـال.

رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة في برنامجها "هي وبس"، المذاع على قناة "cbc سفرة".

واستضافت "الشربيني"، في برنامجها مصممة الأزياء "صباح مجدي"، والتي تحدثت عن طرق ارتداء الحجاب، والـ"إيشارب".

وقامت "الشربيني"، بتجربة ارتداء الحجاب، وعلقت على ذلك قائلة: "حلو أوي عليا.. صح.. يارب أبقى محجبة أنا مش عايز أشيلها".

الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامجها "هي وبس"، على قناة "cbc سفرة" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.
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