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نيللي كريم تشارك متابعيها بصورة بدون مكياج

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها بصوره بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة بسيطه بدون مكياج وبرفقه كلبها، وحاز الصوره علي إعجاب كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.


يذكر أن الفنانه نيللي كريم تستعد لمسلسل رمضان 2020 الذي تم كشف عن اسمه "النصابين"، تعاقدت المتحدة للخدمات الإعلامية مع العدل جروب على مسلسل لنيللى كريم فى رمضان 2020.


وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة عقد جلسة عمل مع المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتي ميديا في صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة.


ومسلسل "النصابين"، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت و بطولة النجمة نيللى كريم، وآخرون، ليتم عرضه في رمضان المقبل.


مشاركة نيللي كريم في الفيل الازرق

ومن جهة أخرى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هى مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، الذي عُرض ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى الماضي، والفيلم بطولة كلاً من: كريم عبد العزيز، هند صبري ، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد،ومن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

نيللي كريم تشارك متابعيها بصورة بدون مكياج
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