تصاعد أزمة برنسيس لاف وزوجها راي جي



"ما في الظلام يأتي دائما إلى النور"، هذه هي الكلمات التي قالتها برنسيس لاف لزوجها راي جي يوم الجمعة.



نقلًا عن صحيفة E News، أنه بعد أسبوع من الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي، قامت نجمة الحب والهيب هوب إلى توجيه اتهام آخر إلى زوجها، ولكن هذه المرة، تدعي أنه استمتع بليلة من الفجور بينما كانت في غرفة أخرى مع ابنتهما ميلودي.



وأبلغت متابعيها على انستجرام أن راي جي لديه زوجة وابنة، وسيكون لديه طفل آخر في وقت قريب، بدأ في جدال لمجرد الذهاب إلى غرفته في الفندق للتنزه مع مرافقين ومتعريات.



وفي وقت سابق، قامت برنسيس لاف بمناقشة هذه الادعاءات في فيديو مباشر على انستجرام، بعد ظهر يوم الجمعة، ولكن لم تتحدث في ذلك الوقت عن أي متعريات أو مرافقات، ويبدو أن كل ما تعرفه هو أنه كان يملك "هاتفًا إضافيًا"، لكي تتمكن نساء أخريات من الاتصال به.



وقالت أيضًا أنها ستطلب الطلاق من راي جي، كما أنها أجابت على الجوانب الأكثر تشويشًا في هذه القصة.



على سبيل المثال، في ليلة الخميس، قال راي جي على الانستجرام الخاص به، أنهم لم يغادروا لاس فيغاس وأنهم كانوا يقيمون في فندقهم طوال الوقت، وهذا يتناقض مع حقيقة أنه قال إنه افتقد ابنته، التي ادعى قبل لحظات، أنه كان معها.



الآن من الواضح أنهم لم يغادروا لاس فيغاس من الناحية الفنية، فقد اختفى لمدة يوم كامل تقريبًا، وافترضت برنسيس لوف أنه تركها "عالقة"، مما تسبب في وصولها إلى فندق آخر.





حتى الآن، يبدو أن برنسيس لا تزال في لاس فيغاس مع ابنتها ميلودي، وستظل في الوقت الحالي، حيث أنها حامل منذ تسعة أشهر تقريبًا، ويمكن أن تلد في أي لحظة حرفيًا.



علاوة على ذلك، لا يبدو أنها تقدمت بطلب الطلاق حتى الآن، ولم يرد راي جي بعد على ما قالته.

