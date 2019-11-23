Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس.. شكوك حول محمد صلاح

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
Advertisements
يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب بعد فوزه في الجولة الماضية على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المصري محمد صلاح في المباراة رغم تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في لقاء الجولة الماضية، وحرمته من التواجد مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وشارك صلاح في مران ليفربول بالأمس استعدادًا للمباراة، لكن مسألة مشاركته في المباراة لم تحدد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - لوفرين - فان دايك - ميلنر

خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - فاليندوم

خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - أوريجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي اصابة محمد صلاح اخبار محمد صلاح اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 11 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 15 ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام نيوكاسل

محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام ولفرهامبتون في موقعة الحسم

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

محمد صلاح يقود قائمة ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال

الكشف عن سبب استبعاد مدافع ليفربول من مواجهة جينك البلجيكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

أحمد بلال
أحمد بلال

النيابة العامة تعاين حريق مول تجاري في الزقازيق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

ads
DMCA.com Protection Status