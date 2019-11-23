احتفال ضخم بالعرض الخاص لفيلم تشارلز أنجيلز في لندن



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي يجسد به الأدوار الرئيسية كريستين ستيوارت المعروفة بدور شخصية "بيلا" في السلسلة الشهيرة لافلام تويلايت، والتي تجسد في الفيلم شخصية "سابينا ويلسون"، ومن بطولة اليزابيث بانكس التي تجسد في الفيلم شخصية "بوسلي"، وأيضا النجمة نعومي سكوت المعروفة بدور الأميرة ياسمين في الفيلم الشهير علاء الدين، وتجسد في الفيلم شخصية "الينا".



ويأتي هذ الحفل ضمن جولة ترويجية للفيلم الجديد بمدن أوروبية يذهب لها بطلات الفيلم في جولات صحفية للترويج للفيلم الأكشن، وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة من تصميمات ماركة Thom Browne، ونعومي في بإطلالة سوداء من تصميمات "ريتشارد كوين".



وتم الكشف عن العديد من النجوم سوف يظهرون في الفيلم، حيث سيشارك به كل من النجمة ليلي راينهارت وعلي ريسمان وكلو كيم،ودانيكا باترك،و روندا روسي، والمغنية هايلي ستينفايلد.



وكان قد تم صناعة نسخة سابقة من الفيلم "ملائكة تشارلي" من ٣ أجزاء صدر في سنة ٢٠٠٠و حقق نجاحا كبيرا، وكانت هذه السلسلة من بطولة درو باريمور وكامرون دياز ولوسي لو، وأيضا فكرة الفيلمين مأخوذة عن مسلسل "تشارليز انجيلز" الذي أصدر بتاريخ ٢٢ سبتمبر عام ١٩٧٦ وانتهي ٢٤ يونيو عام ١٩٨١.



وتكون المسلسل من ٥ مواسم وبلغت عدد الحلقات ١١٠ حلقة، وكان المسلسل من بطولة النجمة القديرة جاكلين سميث البالغة من العمر ٧٤ عاما والتي أيضا شاركت في النسخة السينمائية، وكان من بطولة الممثلة القديرة كيت جاكسون البالغة من العمر ٧١ عاما، والنجمة الراحلة فرح فاوست.



شهدت العاصمة الإنجليزية لندن العرض الخاص لفيلم تشارلز أنجيلز للنجمة كريستين ستيوارت، في حضور إعلامي وجماهيري كبير.