Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بتهمة التجسس لحساب الصين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:14 ص
Advertisements
محكمة أمريكية
محكمة أمريكية
وكالات
Advertisements

عاقبت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم السبت، ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في مايو بالتآمر للتجسس لحساب الصين.

 

وأفادت وكالة رويترز، بأن ممثلو ادعاء اتحاديون، قالوا إن جيري شوان شينغ لي (55 عاما) قد ترك المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2007 وانتقل إلى هونج كونج. وبعد بضع سنوات، وفي عام 2010، اتصل به ضابطان بالمخابرات الصينية عرضا عليه 100 ألف دولار ورعايته "مدى الحياة" مقابل المعلومات التي اطلع عليها خلال عمله بالمخابرات.

 

وبحسب وكالة رويترز، وتم لاحقا إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حساب لي المصرفي الشخصي بين عام 2010 و2013 في مقابل خدماته.

 

وفي بيان، قال زاكري تيرويليجر ممثل الادعاء الاتحادي في فرجينيا: "بدلا من تحمل تلك المسؤولية، والوفاء بالالتزام الذي قطعه على نفسه بعدم إفشاء معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، باع لي بلده وتآمر ليصبح جاسوسا لحكومة أجنبية، ثم كذب مرارا على المحققين بخصوص سلوكه".

 

وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش غرفة لي الفندقية في هاواي في أغسطس/آب 2012 واكتشف أنه كان يحوز دليل عناوين ومفكرة تحتوي على ملاحظات كتبها بخط اليد خلال عمله في المخابرات المركزية قبل عام 2004.

 

وشملت الملاحظات معلومات مخابرات شديدة الحساسية مثل أسماء أصول تابعة للمخابرات المركزية ومواقع اجتماعات العمليات وأرقام هواتف وتفاصيل بخصوص منشآت سرية.

 

واعترف لي في مايو بالتآمر لتقديم معلومات تتعلق بالأمن الوطني لمساعدة حكومة أجنبية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية حبس ضابط امريكا المخابرات الامريكية

أخبار تهمك

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 13 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 10 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status