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تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
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برشلونة وليجانيس
برشلونة وليجانيس
علي نبوي
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استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على تشكيل الفريق الكتالوني لمباراة اليوم أمام ليجانيس في الليجا.

ويحل برشلونة ضيفًا على ليجانيس في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستهدف الفريق الكتالوني تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة التواجد في صدارة الترتيب وعدم ترك الفرصة لمنافسة ريال مدريد الذي سيخوض مواجهة أمام ريال سوسيداد.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : موسى واجيه - بيكيه - أومتيتي - فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور

خط الهجوم : ليونيل ميسي - سواريز - أنطوان جريزمان.
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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ليجانيس ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني

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