ناهد السباعي تكشف طبيعة دورها في "ماكو"





كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "ماكو" مشيرة إلى أنه تجربة جديدة تماماً على السينما العربية.





وأشارت في تصريحات صحفية، أن الفيلم سيصور معظمه تحت الماء وهذا صعب جداً ويتطلب تدريبات كبيرة من حيث التنفس والتركيز وهو يتناول قصة غرق إحدى العبارات وهو عن قصة حقيقية.





ولفتت إلى أنها تجسد شخصية فتاة اسمها "غرام"، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي.





وأضافت: "ما حمسني للفيلم أنه جعلني أتحدى نفسي، والدور لم أجسده من قبل، كما سيستخدم الفيلم تقنيات حديثة جداً في التصوير، وسيشاهد الجمهور الصورة من تحت الماء بنسبة لم تظهر من قبل على شاشة السينما العربية".











