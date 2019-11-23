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عين .. هل يحقق تسيتسيباس أول بطولاته في عالم التنس ؟

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:50 ص
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تسيتسيباس
تسيتسيباس
ريهام عبد المحسن
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عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

وصل اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسباس المصنف سادسا عالميا إلى نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين التي يخوضها للمرة الأولى بفوزه في نصف النهائي على السويسري روجير فيدرير. واستطاع تسيتسيباس خلال ساعة و36 دقيقة من تكبيد فيدرر الخروج من الدور قبل النهائي للعام الثالث على التوالي.

وحقق اليوناني تسيتسيباس فوزه الثاني على السويسري في رابع مواجهة مباشرة بينهما علما بأن كل لقاءاتهما أقيمت خلال العام الحالي، وكان اللقاء الأخير قبل مباراة اليوم في نهائي دورة بازل السويسرية أواخر أكتوبر الماضي، حيث توج فيدرير باللقب للمرة العاشرة. أما الفوز الوحيد لتسيتسيباس على فيدرير قبل اليوم فكان في يناير في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى وحسم اليوناني المباراة لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. واختارت "عين الفجر الرياضي" تسيتسيباس نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره مع كرة المضرب ...

- ولد ستيفانوس تسيتسيباس المقيم حاليًا بنيقوسيا عاصمة قبرص في 12 أغسطس 1998 في أثينا عاصمة اليونان.

- ترعرع تسيتسيباس في عائلة رياضية مارست التنس، حيث والده هو أبوستولوس تسيتسيباس وهو حكم تنس سابق ومدربه السابق ووالدته هي الروسية جوليا ابوستولي وكانت لاعبة تنس روسية محترفة ومصنفة الأولى عالمياً لمرحلة الناشئين وكانت ضمن أفضل 200 لاعبة لرابطة التنس للمحترفات. تيتيباس لديه 3 أخوات، هم : بتروس وبافلوس وشقيقته إليسافيت ويمارسون جميعهم لعبة التنس.

- درس تسيتسيباس في مدرسة اللغة الإنجليزية عندما كان طفلا ويمكنه التحدث باللغات الإنجليزية واليونانية والروسية، وهو مشجع لفريق كرة القدم اليوناني آيك أثينا.

- إليسافيت شقيقة تسيتسيباس التوأم كانت أيضًا لاعبة تنس محترفة ومثلت الاتحاد السوفيتي لمساعدة عائلتها مادياً حتى يتمكن شقيقها من السفر مع والده للتدريب والمنافسة في بداية مشواره.

- جد تسيتسيباس من ناحية أمه هو سيرجي سالنيكوف وفاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية للمنتخب السوفيتي لكرة القدم وهو المدير الفني السابق لفريق سبارتاك موسكو.

- بدأ تسيتسيباس ممارسة التنس وهو في الثالثة من عمره بجانب لعبتي السباحة وكرة القدم، وبدأ في التدريب وتلقي دروس في اللعبة وهو في السادسة من عمره.

- قرر تسيتسيباس أن يكون لاعب تنس عقب مشاركته في أحد البطولات في فرنسا وهو في التاسعة من عمره.

- كان تسيتسيباس المصنف رقم واحد على العالم عندما كان ناشئًا وأصبح أول لاعب يوناني في فئة الذكور يفوز ببطولة الجراند سلام (ويمبلدون 2016 - زوجي).

- باتريك موراتوجلو هو مدرب تسيتسيباس الحالي ويقوم بتدريبه منذ عام 2018.

- صنف تسيتسيباس في بداية 2019 هو في المركز 14 عالميا.

- تصنيف تسيتسيباس الحالي في المركز السادس ويحافظ عليه منذ 4 نوفمبر الجاري وكان أعلى تصنيف له في المركز الخامس وحصده في 5 أغسطس الماضي.

- فاز تسيتسيباس في 2018 ببطولة ستوكهولم المفتوحة وببطولة جينيراشون فاينال بميلان، كما بلغ 3 نهائيات أخري لبطولتي كندا المفتوحة وبرشلونة المفتوحة التابعتين لرابطة محترفي التنس العالمية وجاء في المركز الثاني.

- بلغ مجموع قيمة الجوائز التي حصل عليها تسيتسيباس بنهاية 2018 حوالي 3 مليون دولار أمريكي.
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