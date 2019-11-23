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تقارير إسبانية تكشف عن خطط برشلونة في صيف 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية عن سعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني عن سعى إدارة البارسا لتدعيم صفوف الفريق ثلاثة صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت التقارير أن التدعيم سيطول ثلاثة مراكز وهي الظهير الأيمن وقلب الهجوم وقلب الدفاع.


بديل سواريز

وتسعى إدارة برشلونة لتدعيم مركز قلب الهجوم، وتجهيز خليفة للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الذي يقترب من مغادرة البارسا نحو الدوري الأمريكي.


وتبرز أسماء لاوتارو مارتينيز وبيير إيمريك أوباميانج وإيرك هالاند كأبرز الأسماء لتعويض سواريز.


أزمة الظهير الأيسر

ويعد مركز الظهير الأيمن صداع في رأس فالفيردي، في ظل سوء مستوى الثنائي سيميدو وروبيرتو، وأشارت التقارير لرغبة برشلونة في التعاقد مع كيميتش لاعب بايرن ميونخ.


مشكلة قلب الدفاع

ويريد برشلونة إضافة جديدة في مركز قلب الدفاع في ظل كبر سن بيكيه وإصابات أومتيتي، ويبرز في الصورة ميلان سكرينيار قلب دفاع إنتر ميلان.


ويحل نادي برشلونة ضيفاً على نادي ليجانيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني غداً السبت.


ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد.
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