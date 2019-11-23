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برشلونة يخطط للتعاقد مع بديل سواريز في الصيف المقبل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع رأس حربة جديد ليكون خليفة الأوروجواياني لويس سواريز في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة البارسا أدركت ضرورة التحرك للتعاقد مع مهاجم جديد وذلك بسبب ارتفاع سن سواريز وهبوط منحنى آداؤه في الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان ليكون بديلا لسواريز في المباريات على أن يصبح رأس الحربة الأساسي للفريق بعد انتهاء عقد سواريز مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأرجنتيني لاوتارو أثبت كفائته في الموسم الحالي في مباريات كثيرة مع إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين مما جعل إدارة النادي الكتالوني تراه اللاعب المناسب لخلافة سواريز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن البلوجرانا ما يقرب من 111 مليون يورو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين قيادة منتخب بلاده في سبتمبر الماضي لفوز كبير على المكسيك بأربعة أهداف نظيفة في إطار المباريات الدولية الودية للمنتخبات خلال التوقف الدولي.

وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك) في 22 دقيقة فقط فيما أحرز باريديس هدفا آخر لتؤكد شبكة سكواكا للإحصائيات أن لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب غير ليونيل ميسي يتمكن من تسجيل هاتريك للمنتخب الأرجنتيني منذ يونيو 2015.

وأوضحت الشبكة أن لاوتارو وسيرجيو أجويرو هما اللاعبان الوحيدان اللذان تمكنا من تسجيل هاتريك لكل منهما ضمن آخر 8 هاتريك سجلها المنتخب الأرجنتيني فيما كان ليونيل ميسي هو المسيطر على القائمة مسجلا 6 هاتريك.
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