رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء (فيديو)

قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة في برنامجها "هي وبس"، المذاع على قناة "cbc سفرة".





واستضافت "الشربيني"، في برنامجها مصممة الأزياء "صباح مجدي"، والتي تحدثت عن طرق ارتداء الحجاب، والـ"إيشارب".





وقامت "الشربيني"، بتجربة ارتداء الحجاب، وعلقت على ذلك قائلة: "حلو أوي عليا .. صح.. يارب أبقى محجبة أنا مش عايز أشيلها".





الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامجها "هي وبس"، على قناة "cbc سفرة" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.



