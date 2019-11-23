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مورينيو: سنفوز بالدوري الموسم المقبل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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مورينيو
مورينيو
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صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام في أول مؤتمر صحفي له أنه سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع الفريق اللندني.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية:"لا يمكننا الفوز بالدوري هذا الموسم، بإمكاننا أن نحقق اللقب الموسم المقبل ولكنني لا أقول أننا سنفعل ذلك".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً: "لا أحتاج للاعبين، أنا سعيد للغاية باللاعبين المتواجدين في الفريق، أحتاج الوقت لفهمهم بطريقة أفضل ومعرفتهم جيداً، دائماً ما أقول بأنك ستعرف اللاعب عندما تعمل معه".

ويتطلع المدرب لبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير إلى انتقال لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيوت.

انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال الصيف بعد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان.

يُعتقد أن السيدة العجوز هزمت عددًا من الأندية الإنجليزية بما في ذلك توتنهام لتوقيع اللاعب الفرنسي بعقد حتى صيف عام 2023.

كافح رابيو من أجل كسب دور أساسي لفريق موريزيو ساري هذا الموسم واستكمل التسعين دقيقة في واحدة من 12 مباراة بالدوري حتى الآن.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي مورينيو هو معجب بلاعب خط الوسط ويريد مدرب توتنهام الجديد من ناديه التحرك في نافذة الانتقالات لشهر يناير.
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