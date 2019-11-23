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ترتيب الدوري الإنجليزي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت وذلك بعد توقف دام ما يقارب الاسبوعين خللال التوقف الدولي للمنتخبات الماضي، حيث يتصدر فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 وبفارق 8 نقاط عن فريقي ليستر سيتي وتشيلسي اصحاب المركزين الثالث والرابع.


مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي :-

وسوف يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس على ملعب السيلهرست بارك خلال تلك الجولة، وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة السكاي سبورت إن الثنائي محمد صلاح وروبرتسون غير جاهزان لتلك المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي في الفترة الماضية.


قمة الجولة من البريميرليج :-

بينما يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ويواجه فريق أرسنال نظيره فريق ساوثهامبتون، بينما يحل فريق ليستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق برايتون، ويخوض جوزيه مورينيو مباراته الأولى مع توتنهام في لندن ضد فريق وست هام يونايتد.


ويسعى فريق شيفيلد يونايتد لمواصلة نتائجه الجيدة عندما يستضيف فريق مانشستر يونايتد، ويواجه فريق إيفرتون نظيره فريق نوريتش سيتي، ويلتقي فريق نيوكاسل يونايتد ضد فريق أستون فيلا، وفريق بورنموث ضد فريق ولفرهامبتون، وأيضاً فريق واتفورد مع فريق بيرنلي.


ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 34 نقطة.
2- ليستر سيتي 26 نقطة.
3- تشيلسي 26 نقطة.
4- مانشستر سيتي 25 نقطة.
5- شيفيلد يونايتد 17 نقطة.
6- أرسنال 17 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 16 نقطة.
8- بورنموث 16 نقطة.
9- ولفرهامبتون 16 نقطة.
10- بيرنلي 15 نقطة.
11- برايتون 15 نقطة.
12- كريستال بالاس 15 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة.
14- توتنهام هوتسبير 14 نقطة.
15- ايفرتون 14 نقطة.
16- وست هام 13 نقطة.
17- استون فيلا 11 نقطة.
18- واتفورد 8 نقاط.
19- ساوثهامبتون 8 نقاط.
20- نوريتش سيتي 7 نقاط.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 هدف بعد 12 جولة من البريميرليج، بينما يحل تامي ابراهيم مهاجم تشيلسي في المرتبة الثانية من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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