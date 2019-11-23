مشاهدات قياسية لأغنية عمرو دياب "قدام مرايتها" (فيديو)





حققت أغنية "قدام مرايتها" لـ"الهضبة" عمرو دياب " أكثر من 4,732,775 مشاهدة، وذلك بعد أن طرحها من خلال قناته الرسمية، في 5 نوفمبر الجاري.





أغنية "قدام مرايتها" من ألبوم "أنا غير"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي لطارق مرزوق.





ولاقت الأغنية قبولا كبيرا لدى جمهور عمرو دياب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





أغاني ألبوم "أنا غير" لعمرو دياب

صدر من ألبوم "أنا غير" سبع أغانٍ حتى الآن، هم "بحبه"، و"أنا غير"، وتحيرك"، و"متغير"، و"يوم تلات"، و"أول يوم في البعد"، والأغنية الأخيرة "قدام مرايتها"، وما زال الجمهور ينتظر طرح باقي أغاني الألبوم.







