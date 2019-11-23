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قصة حياة مايكل جاكسون في طريقها إلى هوليوود

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
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بوابة الفجر
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قالت مجلات ديدلاين وفارايتي وهوليوود ريبورتر إن المنتج غراهام كينغ حصل على الحقوق بما في ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون ليصنع فيلمًا هوليووديا عن حياة النجم الذي تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات جنسية بحق أطفال.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة جاكسون ونجوميته كطفل قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته عام 2009 عن 50 عاما بجرعة زائدة من عقار قوي يساعد على النوم قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

وحوكم جاكسون وتمت تبرئته في عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عاما. وفي عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضا.

وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى هذا العام بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى "ليفينغ نيفرلاند" وفيه قال رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في التسعينيات عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه "إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفا عليها الزمن".

وقالت ديدلاين إن جون لوغان سيكتب سيناريو الفيلم. ولم يتم الإعلان عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره.
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