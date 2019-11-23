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عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على 5 مصريين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبتهمة ارتكاب جريمة السرقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تم القبض على تشكيل عصابي يحمل الجنسية المصرية، قاموا بسرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.

ولفتت إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب 42 حادثة، وصلت قيمتة المسروقات فيها إلى مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريـال.
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عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية

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