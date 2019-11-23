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بالأرقام.. حصاد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب فوز مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:22 ص
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لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
حسام مجدي
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أسدل الستار أمس الجمعة 23 نوفمبر رسميا على بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب فوز منتخب مصر الأولمبي بالبطولة.


منتخب مصر بطلا لكأس أمم إفريقيا تحت 23

وفاز منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة.


أرقام وإحصائيات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

ولمن فاته الأمر يستعرض لكم موقع "الفجر" جميع أرقام وإحصائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام كالآتي:


- إنطلاق وتفاصيل البطولة

إنطلقت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري واستمرت حتى أمس الجمعة 22 نوفمبر.


- دور المجموعات

وقد شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين كل مجموعة مكونه من 4 منتخبات.


وشارك في البطولة كل من منتخب مصر و غانا والكاميرون ومالي ليتواجدوا في المجموعة الأولى ومنتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيجيريا زامبيا ليتواجدوا في المجموعة الثانية.


ولعبت 12 مباراة خلال دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وسجل خلالهم 21 هدف.


وكان منتخب مصر هو المنتخب الوحيد وسط المنتخبات الثمانية الذي لم بخسر أو يتعادل في أي مباراة خلال دور المجموعات.


وفي النهاية تأهل 4 منتخبات إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.


- الدور نصف النهائي

وصعد كل من منتخب مصر و كوت ديفوار وجنوب إفريقيا و غانا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.


واستطاع منتخب مصر أن يفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة وعلى الجانب الأخر فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب غانا بركلات الترجيح.


ومن مباراتين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام سجلت 7 أهداف.


وفي النهاية تأهل كل من منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.


- تحديد المركز الثالث والرابع

ولعبت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب غانا أمس الجمعة لتنتهي بفوز غانا بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منتخب.


- الدور النهائي

ولعبت مباراة الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار أمس الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.


وسجل في الدور النهائي ثلاثة أهداف فقط ليكون مجمل الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة هو 35 هدف.


- منتخب مصر

وفي النهاية كان منتخب مصر الأولمبي له شكل أخر في هذه البطولة بل كانت له إحصائيات منفردة بعد انتهاء البطولة وهي كالآتي:


1- الصعود كأول إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020


2- كان منتخب مصر هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في دور المجموعات من البطولة.


3- أكثر منتخب تسجيلا للأهداف في البطولة حيث سجل 11 هدف.


4- سيطرة كاملة من المنتخب المصري على جميع جوائز البطولة سواء أفضل حارس لصالح "محمد صبحي" أو أفضل لاعب لصالح "رمضان صبحي" أو هداف البطولة لصالح "مصطفى محمد" أو أفضل مدرب في البطولة لصالح "شوقي غريب".


ترتيب المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020

وفي النهاية نقدم لكم ترتيب المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020 من قارة إفريقيا وهم كالتالي:

1- مصر

2- كوت ديفوار

3- جنوب إفريقيا
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