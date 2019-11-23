بالأرقام.. حصاد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب فوز مصر





- الدور النهائي



ولعبت مباراة الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بين منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار أمس الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف.





وسجل في الدور النهائي ثلاثة أهداف فقط ليكون مجمل الأهداف التي تم تسجيلها في البطولة هو 35 هدف.





- منتخب مصر



وفي النهاية كان منتخب مصر الأولمبي له شكل أخر في هذه البطولة بل كانت له إحصائيات منفردة بعد انتهاء البطولة وهي كالآتي: