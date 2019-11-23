إنجي علي تشارك جمهورها صورا من احتفال هند صبري بعيد ميلادها













شاركت المذيعة إنجي علي، صورًا من احتفال الفنانة هند صبري، بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت في الصور التي نشرتها عدد من الفنانات من بينهن غادة عادل، كندة علوش، بشرى، بسمة.وعلقت "إنجي" على الصور قائلة: "أسعد عيد ميلاد هند صبري، بحبك"، "عيد ميلاد سعيد هند صبري، استمتاع إلى أقصى حد".ونالت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع للمذيعة إنجي علي، وإنهالت التعليقات وتقديم التهنئة بمناسبة عيد ميلاد هند صبري، متمنين لها عام سعيد ملىء بالنجاحات".وفي سياق منفصل الفنانة هند صبري، قد احتفلت احتفالًا أخر أثناء تقديم الفنانة منه شلبي، لتسليم جائزتها، وذلك من خلال الحضور المتواجد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والتي عبرت عن سعادتها بما حدث.ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هند صبري، كشفت عن خوضها الموسم الرمضاني القادم بمسلسل جديد ولم تعلن عن أية تفاصيل تخص هذا العمل، وتعود به بعد غياب ثلاث سنوات عن الشاشة الصغيرة من آخر أعمالها مسلسل "حلاوة الدنيا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة مرتفعة ولاقت إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.مسلسل حلاوة الدنيا بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، ونخبة من النجوم، تأليف ورشة تامر حبيب، وإنجي قاسم، ومن إخراج حسين المنباوي.وكان آخر ظهور للفنانة هند صبري، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 41 أثناء تقديم وتسليم جائزة فاتن حمامة للفنانة منه شلبي.