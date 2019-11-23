عازفة بيانو شهيرة تجمع بين الروك والموسيقى الكلاسيكية





أقيم أمس في بطرسبورغ حفل البيانو السيمفوني الذي يقدم إعادة صياغة الأغنيات المشهورة لفرقة Queen الموسيقية الأسطورية بمشاركة عازفة البيانو الروسية، ناتاليا بوسنوفا، وهي إحدى الموسيقيات القليلات اللواتي منحتهن الفرقة الحق بإعادة صياغة أغنياتها.





وقالت الموسيقية إن فرقة Queen تتيح إمكانيات واسعة للتعبيرعن الذات. ولديها أكثر من أسلوب موسيقي، بما فيه الأوبرا وكاباريه والروك والتراش. وبعد أن اطلعت على أغنياتها كلها قررت إعداد عرض Queen Rhapsody الموسيقي الذي يجمع بين موسيقى فرقة Queen وعناصر من الأعمال الكلاسيكية، بما في ذلك بيتهوفن ، رحمانينوف، شوبان والذي يقدم مساء الجمعة 22 نوفمبر في بطرسبورغ.





ويحضر الحفل الموسيقي صديق، فريدي مركيوري، ومؤرخه الشخصي ومستشار فيلم "رابسوديا بوهيمي" ، بيتر فريستون.





وقالت بوسنوفا إن عرضها الموسيقي قدم بنجاح في بلدان أوروبا. ويتوقع أن تُقام العام المقبل جولة موسيقية أوروبية تقدم خلالها 40 عرضا موسيقيا بعنوان Queen Rhapsody.





يذكر أن فرقة Queen الموسيقية أسست عام 1971 من قبل فريدي فريدي مركيوري، روجر تايلور، برايان ماي، جون ديكون. واكتسبت الفرقة بعد فترة شعبية غير مسبوقة في العالم أجمع حيث صدر عدد هائل من ألبوماتها الموسيقية.



