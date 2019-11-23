تصريحات مثيرة للجدل من لاعبي آرسنال قبل مواجهة ساوثهامتون

يواجه نادي آرسنال اليوم السبت نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.







تعرف علي تصريحات لاعبي أرسنال المثيرة للجدل قبل المباراة



قال بيلرين ظهير أيمن النادي اللندني:"من المهم بالنسبة لنا كنادي ومشجعين ان نعرف ان الإنقسام بيننا ليس الحل لكي نتقدم للامام يجب علينا ان نتقبل بعضًا البعض وان ندعم بعضنا حتى نصل لاهدافنا،‏ عندما شخص يفعل شيء والاخر يفعل شيء ويحدث إنقسام فهذا لن يجدي ابدًا تغريدتي بعد لقاء كريستال بالاس كنت أدعو بها الجميع ان نكون معًا كعائلة واحده، عندما لا تسير الامور بشكلٍ جيد فهذا هو الوقت المناسب لنكون معًا وندعم بعضًا البعض،وليس البدء بإتهام وإلقاء اللوم على شخص معين".





وقال مدافع نادي آرسنال ‏روب هولدينج :"نحتاج فقط لتحقيق انتصارين متتاليه وهذا سيرفع الثقة مجددًا للفريق. يجب علينا ان نبقى هادئين وإيجابيين، نحن بالمركز السادس ولسنا بعيدين بأميال عن المراكز الاربعه الاولى المؤهلة الي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".





بينما صرح الوافد الجديد كيران تيرني لمجلة آرسنال لعدد اليوم قبل مباراة ساوثهامتون قائلا:"‏ خسارة سوثهامبتون من ليستر 9-0 لا تُحدد موقفك بالموسم أتذكر عندما كنت في سيلتك احيانًا نخسر 7-0 او 7-1 بمباريات دوري الآبطال، بالطبع هذا يُضر بثقة الفريق لكن وقتها أنت بحاجة ليكون الجميع معًا وتكون هناك روح".