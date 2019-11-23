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أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ المؤقت على التعاقد مع بوكيتينو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:47 ص
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بوكيتينو
بوكيتينو
محمد الصو
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علق هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على التكهنات المثارة حول إمكانية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تدريب الفريق البافاري خلفًا له، بعد إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير، الإسبوع الماضي.


وأكد فليك، أنه سعيد في قلعة البافاري ووسط الجماهير، ولا ينشغل بما يثار في وسائل الإعلام، موضحًا أنه ينشغل فقط بمباريات فريقه خلال الفترة المقبلة.


وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الجمعة قبل مواجهة فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، "خضنا مرانًا قصيرًا أمس، وكان هناك لاعبًا أو اثنين يعانيان من الإرهاق، لكن سيصبح الجميع في أفضل حالة بدنية غدًا".


ورد حول إمكانية رحيله قائلاً "كرة القدم عمل يومي، نحن بحاجة للانتظار حتى موعد العطلة، حينها سنجلس سويًا لمعرفة كيف ستمضي الأمور وإن كنت سأرحل أو أستمر".


وتابع: " لا أرغب في التحدث عن موقف بوكتينيو، لا أهتم بمناقشة ما حدث لزميل آخر ليس من اختصاصي، ولا أريد التعليق على ذلك، لأني لا أهتم".


ويلتقي فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره فورتونا دوسلدورف، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، "البوندسليجا".


ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث في جدول البوندسليجا برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع لايبزيج، الذي يحتل المرتبة الثانية بفارق الأهداف.
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الكلمات المفتاحية

توتنهام بايرن ميونخ الدوري الالماني إقالة بوكيتينو

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