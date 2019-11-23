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الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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أصبح النادي الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة إدارة النادي في المنافسة على كافة البطولات بالموسم الحالي.


وبات النادي الأهلي قريبًا من التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق والمحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي، خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.


ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع كهربا خلال الفترة الحالية، وحصل على موافقة اللاعب علي الإنضمام للقلعة الحمراء في يناير المقبل، في ظل رغبة اللاعب في انهاء تعاقده مع ناديه البرتغالي والعودة مجددًا للدوري المصري.


وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يسير بخطوات ثابتة نحو حسم صفقة محمود كهربا، وأنه سيتم اعلان التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظر إدارة النادي عودة محمود الخطيب من رحلته العلاجية، وكذلك انتهاء الأهلي من مباراته أمام النجم الساحلي لإتمام التعاقد مع اللاعب.


ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع محمود كهربا خلال الأيام المقبلة من أجل الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية، وتويع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي.


يذكر أن السويسري رينيه فايلر كان متحفظا على التعاقد مع كهربا خاصة بعد استشارة مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، والذي حذره من سلوك اللاعب خارج الملعب، ولكن تغيرت وجهة نظر المدرب بعض الشيئ بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه كهربا مع منتخب مصر مؤخرًا.
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ملخص اخبار الاهلي كهربا فايلر صفقات يناير الزمالك الأهلي

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