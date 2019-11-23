هكذا هنأت رانيا محمود ياسين المنتخب المصري الأوليمبي فرحة فوزه





منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي



شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، المنتخب الأوليمبي، فرحة فوزه الذ حققه مساء أمس الجمعة على نظيره مننتخب كوت ديفوار باستاد القاهرة.ونشرت صورة للمنتخب عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، فيماعلقت عليها وكتبت "لولولولوي الف مبروك لمصر" وبهذه الطريقة الكوميدية عبر عن فرحتها بالفوز.ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.