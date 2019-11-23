وظائف لكل المحافظات.. في عشرات الشركات

كشف موقع "شغلني"، المهتم بتوفير الوظائف للشباب، أن الملتقى الخامس للتوظيف، سوف يتضمن وظائف شركة الراعي الذهبي "Concentrix".





وأشار إلى أنه مطلوب ممثلي خدمة عملاء لغات: فرنسية، ألمانية، إيطالية، أسبانية، إنجليزية، لافتا إلى أن السن من 18 إلى 40 عاما، ومن كل المحافظات.





وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، بالتعاون مع "شغلني" في إطلاق ملتقي شغلني الخامس للتوظيف، وذلك غدا السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات برنامج "فرصة" للتشغيل.





وسيقام الملتقى بمشاركة 50 شركة من القطاع الخاص والتي ستوفر آلاف فرص العمل لمختلف الشرائح المجتمعية مع مراعاة توفيرها تأمينات اجتماعية، وسيوفر الملتقى أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل فورية للشباب من بينها فرص عمل لذوي الإعاقة.





كما سيقام الملتقى في مبني الحرم اليوناني (مبنى الجريك كامبس بميدان التحرير) 28 شارع الفلكي، باب اللوق بوسط البلد، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.



