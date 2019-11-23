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"المنتخب الأوليمبي بطل إفريقيا".. أحمد السعدني يبارك للفراعنة التأهل لطوكيو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:51 ص
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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شارك الفنان أحمد السعدني، المنتخب المصري فرحة فوزه وتأهله للدور النهائي في بطولة أمم أفريقيا، حيث نشر صورة للمنتخب المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وعلق على الصورة قائلََا: "المنتخب الأوليمبي بطل افريقيا، ونتقابل في طوكيو، شكراً يا رجالة"، وبهذه الكلمات الحماسية شارك النجم أحمد السعدنى منتخب الشباب فرحة النصر المشرف الذي حققه مساء أمس.

منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020
ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".

رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز
بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي
تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:

حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.


"المنتخب الأوليمبي بطل إفريقيا".. أحمد السعدني يبارك للفراعنة التأهل لطوكيو
"المنتخب الأوليمبي بطل إفريقيا".. أحمد السعدني يبارك للفراعنة التأهل لطوكيو
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