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كريم العراقي لـ"الفجر الرياضي": سعادتى بالهدف لا توصف وأشكر الجماهير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
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كريم العراقي
كريم العراقي
محمد جمال
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أعرب كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الأولمبي والنادى المصري، عن سعادته البالغه بعد فوز المنتخب على منتخب كوتديفوار الأولمبي والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، على ملعبي القاهرة والسلام.


وحقق منتخب مصر الأولمبي فوز صعب على منتخب كوتديفوار فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 80 ألف متفرج بهدفين لهدف سجل لمصر كريم العراقي ورمضان صبحي هدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة.


وتحدث صاحب الهدف الأول فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" الحمدلله على الفوز بالبطولة، مجهود عام ونصف حصدناه أمام كوتديفوار، وكان لدى هدف شخصي أن يكون لى بصمة خلال بطولة كأس الأمم والحمدلله ربنا وفقنى فى ذلك وسجلت هدف المنتخب الأول والحمدلله لكل مجتهد نصيب والتوفيق كان من نصيبنا اليوم لأننا نلعب بشكل جماعي وتعبنا على مدار البطولة والفترة الماضية ".


وأضاف :" كنا متماسكين بعد الهدف الذى دخل مرمانا كنا نثق فى إنفسنا، كل اللاعبين كبار، وليس أول مرة نتأخر بهدف ونعود من جديد ".


وقال العراقي :" طموحى بالطبع الإحتراف الخارجى وأحب الدوري الإنجليزي ومثلي الأعلي لاعب ليفربول الإنجليزى أرنولد ".


وأختتم حديثه، قائلاً :" أود أن أشكر كل الجماهير المصرية التى ساندتنا طوال المباريات بالبطولة ووقفت بجانبنا، أشكرهم على المساندة، وأشكر أهلي".

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