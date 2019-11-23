كريم العراقي لـ"الفجر الرياضي": سعادتى بالهدف لا توصف وأشكر الجماهير

أعرب كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الأولمبي والنادى المصري، عن سعادته البالغه بعد فوز المنتخب على منتخب كوتديفوار الأولمبي والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، على ملعبي القاهرة والسلام.





وحقق منتخب مصر الأولمبي فوز صعب على منتخب كوتديفوار فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 80 ألف متفرج بهدفين لهدف سجل لمصر كريم العراقي ورمضان صبحي هدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة.



