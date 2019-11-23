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موعد مباراة الوداد والرجاء اليوم السبت 23/11/2019 بالبطولة العربية والقنوات الناقلة
السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
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حسام مجدي
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يستعد نادي الوداد المغربي اليوم السبت 23 نوفمبر لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال.
موعد مباراة الوداد والرجاء وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الوداد ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في دور الستة عشر من البطولة العربية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والسابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
بينما ستلعب مباراة نادي الوداد ضد نظيره نادي الرجاء اليوم دور الستة عشر من البطولة العربية في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المغرب.
القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء اليوم
وستذاع مباراة نادي الوداد ضد نظيره نادي الرجاء اليوم في دور الستة عشر من البطولة العربية على قناة "أبو ظبي الرياضية 1" بتعليق فارس عوض وعصام عبده.
تشكيل الوداد المغربي المتوقع ضد الرجاء
رضا التكناوتي- أيوب عملود- محمد نهيري- الشيخ كومارا- أشرف داري- ابراهيم النقاش- وليد الكرتي- بدر كادارين- بديع أووك- اسماعيل الحداد- أيوب الكعبي.
تشكيل الرجاء البيضاوي المتوقع ضد الوداد
أنس الزنيتي- محمد الدويك- فابريس نغاه- سند الورفلي- بدر بانون- أيوب نناح- عبد الرحيم الشاكير-فاريس نغوما- محمد رحيمي- محسن متولي- بين مالونجو.
نتيجة مباراة الذهاب بين الوداد والرجاء
وكانت مباراة ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال بين نادي الوداد ونظيره نادي الرجاء البيضاوي بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق منهم.
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