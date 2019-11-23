بفيديو كوميدي.. من أحد أفلامه أحمد صيام يبارك للمنتخب المصري فرحة فوزه

فرحة فوزه

وبث مقطع فيديو قصير له من أحد أفلامه وهو متواجد بالاستاد، معلقًا عليه: "ألف مبروك لمصر وهارد لك لكوت ديفوار الشقيق".



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.







شارك الفنان الكوميدي أحمد صيام المنتخب المصري الأوليمبي،على منتخب كوت ديفوار في مباراة أمس الجمعة، ذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".