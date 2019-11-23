وزير الاتصالات: دول أفريقية تفاوضنا للحصول على خدمات "طيبة سات 1".. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن العطل التى تعرض له منصة إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"، أمرا طبيعيا في مثل هذه الأعمال، مؤكدا أن القمر سيتم اطلاقة اليوم في الميعاد المحدد.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن القمر الصناعي سيعمل على توفير تغطية الاتصالات والانترنت في الأماكن النائية في مصر والدول الإفريقية المجاورة ودول حوض النيل.

وأكد وزير الاتصالات، أن هناك عدة مفاوضات تجريها دولا أفريقية مع مصر، للاستفادة من خدمات القمر الصناعي الجديد، مشيرا إلى أن بعض المحادثات بدأت قبل الإعلان عن موعد إطلاق القمر بوقت طويل.

يذكر أن مصر كانت تتأهب أمس، لإطلاق أول أقمارها الصناعية المتخصصة، ضمن سلسلة أقمار سيتم إطلاقها تباعا تحت مسمى "طيبة سات"، والقمر الأول متخصص في الاتصالات والخدمات العسكرية، وهو من تصنيع فرنسي، وسيتم إطلاقه من إقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، ولكن تم تأجيل الاطلاق 24 ساعة لوجود عطل في منصة الاطلاق.