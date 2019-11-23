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مركز آفا مرقس بشبرا الخيمة يعلن عن تنظيم ملتقى تعليمي للشباب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
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كنيسة العذراء مريم ولملاك غبريال
كنيسة العذراء مريم ولملاك غبريال
حازم رفعت
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أعلن مركز افا مرقس للكمبيوتر وتنمية المهارات بكنيسة القديسة العذراء مريم والملاك غبريال في بيجام، التابعة لايبارشية شبرا الخيمة وتوابعها للاقباط الارثوذكس، اليوم السبت، عن بدء ورشة عمل ملتقى تعليمي وتدريبي لشباب الخريجين من مختلف المؤهلات الدراسية التابعين للكنائس مطرانية شبرا الخيمة.

وأوضح مركز افا مرقس، في بيان له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، أن المركز يهدف إلى مساعدة الشباب الخريج في بداية حياتهم العملية من الفئات المستهدفة وطلاب الجامعات في السنة النهائية.

واضاف المركز، ان ورشة العمل التدريبي يستغرق مدته خلال ثلاث محاضرات في مجال مهارات الحاسب الالي ومهارات التواصل والتقديم، وذلك باشتراك مادي رمزي يستهدف علي استمرارية عمل الورشة في المركز.

يذكر أن مركز افا مرقس قد أسسه القمص إبرآم مجدي، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم ببيجام، و المسؤول عن التربية الكنسية ( مدارس الأحد)، في السادس والعشرين من شهر يونيو من عام ٢٠٠٩.

يذكر ان كنيسة العذراء مريم بيجول، قد تأسست في مايو عام ١٩٦٩، وتم الاحتفال باليوبيل الفضي على تأسيسها في شهر سبتمبر الماضي، بحضور الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها للاقباط الارثوذكس، ومجمع كهنة الكنيسة، وسط حضور العديد من اقباط المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء مريم ببيجام شبرا الخيمة الشباب الخريجين الانبا مرقس

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