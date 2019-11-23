بالأرقام.. حصاد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب فوز مصر





- دور المجموعات



وقد شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين كل مجموعة مكونه من 4 منتخبات.





وشارك في البطولة كل من منتخب مصر و غانا والكاميرون ومالي ليتواجدوا في المجموعة الأولى ومنتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيجيريا زامبيا ليتواجدوا في المجموعة الثانية.





ولعبت 12 مباراة خلال دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وسجل خلالهم 21 هدف.





وكان منتخب مصر هو المنتخب الوحيد وسط المنتخبات الثمانية الذي لم بخسر أو يتعادل في أي مباراة خلال دور المجموعات.