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أرقام قياسية وحقائق مثيرة تُزين تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا (تقرير)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:25 ص
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منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
علاء خليف
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حقق المنتخب الأولمبي المصري لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلي 22 نوفمبر الجاري، وضمن المنتخبين ومعهما منتخب جنوب إفريقيا (المركز الثالث) التأهل لدورة الألعاب الاولمبية (طوكيو 2020).


جاءت ثنائية منتخب مصر عن طريق، كريم العراقي، ورمضان صبحي في الدقيقتين 37، 114، بينما سجل أبوبكار دومبيا هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد بالدقيقة 90 من زمن اللقاء.


ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام القياسية والحقائق المثيرة من تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:-


مصطفي محمد يدخل تاريخ أمم إفريقيا:

سجل مصطفي محمد نجم منتخبنا الأولمبي ونادي الزمالك 4 أهداف في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وحصد جائزة الحذاء الذهبي كـ"هداف" للبطولة القارية، ولكنه فشل في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم النيجيري ايتيبو صاحب أكبر معدل أهداف في نسخة واحدة بالبطولة، حيث سجل 5 أهداف في نسخة عام 2015.

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مصطفي محمد حقق رقمًا قياسيًا مميزًا حيث أصبح أول لاعب في تاريخ أمم إفريقيا يسجل في أول 3 مباريات في دور المجموعات بالبطولة، حيث سجل في شباك مالي، وغانا، والكاميرون، ولم يسبق وأن حقق أي لاعب هذا الإنجاز.


رقم مميز للقائد رمضان صبحي:

رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي ونجم النادي الأهلي حقق رقمًا مميزًا في منافسات البطولة الإفريقية، بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في نسختين مختلفتين ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وكان قد سجل هدفًا في نسخة البطولة عام 2015، قبل أن يسجل 3 أهداف في النسخة المنتهية من البطولة هذا العام.

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منتخب مصر الأكثر تهديفًا في نسخة واحدة بأمم إفريقيا:

أصبح منتخب مصر الأوليمبي المنتخب الأكثر تهديفًا في نسخة واحدة من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقها عام 2011، حيث سجل الفراعنة 11 هدفًا (مالي "1" – غانا "3" – الكاميرون "2" – جنوب إفريقيا "3" – كوت ديفوار "2")، ولم يصل أي منتخب لهذا المعدل التهديف خلال النسخ الثلاث للبطولة القارية.


أول "مستضيف" للبطولة يتوج بكأس أمم إفريقيا:

أصبح منتخب مصر أول مستضيف لبطولة أمم إفريقيا يتوج بكأس البطولة، حيث استضافت المغرب نسخة البطولة عام 2011، وتوج باللقب منتخب الجابون، بينما أقيمت النسخة الثانية في السنغال وكان اللقب من نصيب المنتخب النيجيري.


منتخب مصر يتوج بكأس أمم إفريقيا بدون "هزيمة أو تعادل":

تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا بدون "هزيمة أو تعادل" يعتبر انجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة القارية، وحصد المنتخب المصري اللقب بعد تحقيق 5 انتصارات، (مالي 1-0، غانا 3-2، الكاميرون 2-1، جنوب إفريقيا 3-0، كوت ديفوار 2-1)، ولم يحقق أي منتخب هذا الإنجاز من قبل، منتخب الجابون بطل نسخة 2011 حقق اللقب بـ(3 انتصارات – تعادل – هزيمة)، بينما منتخب نيجيريا توج بلقب نسخة 2015 بـ(3 انتصارات – تعادلين).


أول منتخب عربي يتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

بات منتخب مصر الأوليمبي أول منتخب عربي يتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقها، حيث سبق وحصد لقب النسختين الماضيتين من البطولة الجابون 2011، ونيجيريا 2015.


شوقي غريب أول مصري يتأهل للأولمبياد "لاعبًا ومدربًا":

سجل شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول مدرب مصري يتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كما أصبح أول مصري يتأهل للأولمبياد "لاعبًا ومدربًا"، حيث سبق وشارك مع منتخب مصر في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وقاد الفراعنة الصغار للتأهل هذا العام إلي أولمبياد طوكيو 2020.


أحمد ياسر ريان .. ابن الوز عوام:

مهاجم منتخب مصر الأوليمبي أحمد ياسر ريان أصبح أول لاعب مصر يتأهل ووالده إلي دورة الألعاب الأوليمبية، حيث سبق وشارك ياسر ريان نجم الأهلي السابق مع منتخب مصر في أولمبياد برشلونة 1992، والآن عاد ابنه بعد 27 عامًا ليكرر انجازه ويساهم في تأهل منتخبنا الأوليمبي إلي أولمبياد 2020 في اليابان.
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