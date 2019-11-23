"رجالة أبطال".. سعد الصغير يشارك المنتخب المصري الاوليمبي فرحة الفوز عبر "إنستجرام"



هنأ الفنان سعد الصغير، المنتخب المصري الأوليمبي بفوزه النظيف أمام منتخب كوت ديفوار، حيث نشر سعد الصغير صورة للمنتخب المصري تحت 23 سنة.



وعلث على الصورة قائلًا: "مبروك منتخب مصر، رجالة أبطال، الله أكبر، دايمًا من نجاح لنجاح، يارب رجاله مصر"، وبهذه الكلمات شارك الفنان سعد الصغير أبطال المنتخب المصري بشبابه الواعد تحقيقهم الفوز المستحق.



منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز

بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:



حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.





