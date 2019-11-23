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ما هي أهداف مصر من إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"؟ (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:47 ص
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القمر الصناعي طيبة 1
القمر الصناعي طيبة 1
جرجس ميلاد
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قال الدكتور محمد أبو زرقة، عميد كلية الحاسبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن امتلاك مصر لسلسلة الأقمار الصناعية المتخصصة "طيبة سات"، سينعكس بصورة مباشرة على التقدم العلمي والاقتصادي المصري.

وأوضح "أبو زرقة" خلال مقابلة على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تستهدف من إطلاقها القمر الصناعي "طيبة 1"، الوصول بشبكة الانترنت إلى كافة انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر تملك واحدة من أقوى شبكات الاتصالات الأرضية، ولكنها لا تغطي كافة المناطق المصرية.

وأشار إلى أن امتلاك مثل هذا القمر، سيجعل خدمة الانترنت تصل إلى كل شبر في مصر، مؤكدا أنه مع وجود الشبكتين لن تشهد مصر أى نقطاع لخدمة الانترنت نهائيا.

كانت مصر تتأهب الليلة لإطلاق أول أقمارها الصناعية المتخصصة، ضمن سلسلة أقمار سيتم إطلاقها تباعا تحت مسمى "طيبة سات"، والقمر الأول متخصص في الاتصالات والخدمات العسكرية، وهو من تصنيع فرنسي، وسيتم إطلاقه من إقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، ولكن تم تأجيل الاطلاق 24 ساعة لودود عطل في منصة الاطلاق.
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الكلمات المفتاحية

مصر طيبة سات الاتصالات

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