برشلونة يصدم ميسي





كشفت وسائل إعلام إسبانية عن نية برشلونة الإسباني في التعاقد مع عدو نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.



وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن انظار برشلونة اتجهت صوب العاصمة الفرن سية باريس من أجل التعاقد مع الأوروجواياني ادينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.



وأفادت وسائل الإعلام أن النجم الأوروجواياني دخل دائرة اهتمامات برشلونة من أجل التعاقد معه ليكون مهاجما للفريق في الموسم المقبل رفقة مواطنه لويس سواريز.



وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة يعمل على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من الخلاف الذي حدث بينه و ميسي في مباراة الأرجنتين وأوروجواي الماضية.



وألمحت وسائل الإعلام إلى تشابك ميسي مع كافاني بالأيدي وتبادل الشتائم في اللقاء الودي الذي جرت وقائعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً.

وذكرت وسائل الإعلام أن برشلونة أهمل هذا الأمر، حيث ترى إدارة البلوجرانا أن ما حدث داخل الملعب يبقى داخله وذلك طمعا في الحصول على توقيع كافاني بشكل مجاني في نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.



وكشفت صحفية ليكيب الفرنسية في الشهر الماضي أن أحد أصدقاء كافاني المقربين أكد أن اللاعب ليس لديه أي نيه لمغادرة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.