Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يصدم ميسي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن نية برشلونة الإسباني في التعاقد مع عدو نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن انظار برشلونة اتجهت صوب العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعاقد مع الأوروجواياني ادينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.

وأفادت وسائل الإعلام أن النجم الأوروجواياني دخل دائرة اهتمامات برشلونة من أجل التعاقد معه ليكون مهاجما للفريق في الموسم المقبل رفقة مواطنه لويس سواريز.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة يعمل على التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من الخلاف الذي حدث بينه و ميسي في مباراة الأرجنتين وأوروجواي الماضية.

وألمحت وسائل الإعلام إلى تشابك ميسي مع كافاني بالأيدي وتبادل الشتائم في اللقاء الودي الذي جرت وقائعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً.
وذكرت وسائل الإعلام أن برشلونة أهمل هذا الأمر، حيث ترى إدارة البلوجرانا أن ما حدث داخل الملعب يبقى داخله وذلك طمعا في الحصول على توقيع كافاني بشكل مجاني في نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكشفت صحفية ليكيب الفرنسية في الشهر الماضي أن أحد أصدقاء كافاني المقربين أكد أن اللاعب ليس لديه أي نيه لمغادرة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود رغبة كبيرة لدى كافاني في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان وسط اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد باللاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ملخص أخبار برشلونة اليوم برشلونة الدوري الاسباني اخبار نادي برشلونة

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

HD اكسترا تايم لايف مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار الان يلا شوت

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يساعد ريال مدريد على ضم صفقة القرن

زميل كريستيانو رونالدو يشعل صراعا بين برشلونة وريال مدريد

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. الحرب الكبري تبدأ بين البرسا وريال مدريد وميسي يطلب التعاقد مع هؤلاء اللاعبين

أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين.. ميسي يعلن الحرب على الرئيس صفقة تبادلية كبري تُقرب المحارب من البرسا

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن والبرسا يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار وضرب ريال مدريد

أخبار برشلونة: نيمار يصدم البرسا.. وبارتوميو لا يريد رؤيته بقيمص الأعداء.. وفالفيردي يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم البرسا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status