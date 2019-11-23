موعد مباراة أرسنال وساوثهامتون اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستعد ملعب الإمارات لاستضافة المباراة المثيرة التي ستجمع أرسنال ضد ساوثهامبتون، في الخامسة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي ’’البريميرليج’’.





موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج



وتقام مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج



ومن المقرر أن تذاع مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون على قناة بي إن سبورتس 2، التابعة لمجموعة قنوات بس إن سبورتس، المالكة حصريًا لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي ’’البريميرليج’’.





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ويحتل فريق أرسنال المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.