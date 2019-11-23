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موعد مباراة أرسنال وساوثهامتون اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
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آرسنال
آرسنال
عبد الرحمن السيد
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يستعد ملعب الإمارات لاستضافة المباراة المثيرة التي ستجمع أرسنال ضد ساوثهامبتون، في الخامسة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي ’’البريميرليج’’.


موعد مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج

وتقام مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج

ومن المقرر أن تذاع مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون على قناة بي إن سبورتس 2، التابعة لمجموعة قنوات بس إن سبورتس، المالكة حصريًا لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي ’’البريميرليج’’.


قبل مواجهة أرسنال ضد ساوثهامبتون.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين بجدول البطولة


ويحتل فريق أرسنال المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.


التشكيل المتوقع لكتيبة أرسنال ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يقود أوناي إيمري فريقه أرسنال ضد ساوثهامبتون بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: بيليرين، ديفيد لويز، كالوم تشامبرز، هولدينج، كولاسيناك.

خط الوسط: توريرا، جندوزي، أوزيل.

خط الهجوم: أوباميانج، لاكازيت.
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