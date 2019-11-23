موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية الأحد 24 نوفمبر 2019 إلى استاد برامال لين في السادسة والنصف مساءً لمتابعة مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة 2 Bein Sport HD





كورة اون لاين مشاهدة مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد بث مباشر، حيث فاز مانشستر يونايتد بسهولة على برايتون وحقق فوزا ثمينًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.



وحسن هذا الانتصار من مكان مانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي مع استعادته لتوازنه بعد الهزيمة المفاجئة في الأسبوع الماضي على يد بورنموث خارج أرضه بهدف نظيف.



ويحتل المان يونايتد المركز الثامن برصيد 16 نقطة ويقترب من مراكز المقدمة ويبتعد بشكل كبير عن مراكز الهبوط التي لا تليق باسم المان يونايتد بكل حال من الأحوال.



و على جانب آخر، يعتبر شيفيلد يونايتد واحدًا من أبرز الفرق هذا الموسم على الرغم من أنه وافد جديد على منافسات الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة ويقدم نتائج مميزة، حيث فاز على آرسنال وتعادل مع كلا من تشيلسي وتوتنهام وخسر من ليفربول بهدف نظيف بصعوبة بالغة





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع :أشلي يونج وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير ووان بيساكا

خط الوسط:سكوت ماكتوميناي وفريد وأنتوني مارسيال وماركوس بيريرا

خط الهجوم: داني جيمس وماركوس راشفورد





أما تشكيل شيفيلد فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : سيمون مور

خط الدفاع : جاك أوكونيل وكريس باشام وجون إيجان جورج بالدوك

خط الوسط :جون لوندسترام وجون فليك وأوليفر نوروود وإيندا ستيفينز

خط الهجوم : ليس ميسوت وكالوم روبنسون





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة شيفيلد ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في السادسة والنصف مساءً في اليوم الأحد عبر شبكة قناة 2 Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة 2 Bein Sport HD