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بعد تأجيله.. 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة - 1"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
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كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، أن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، هي أسباب فنية، على أن تقوم الشركة بتحديد موعد الإطلاق.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القمر الصناعي:
1- "طيبة- 1" صنعته إيرباص وتاليس إلينيا سبيس، ويزن 5.6 طن.

2- سيظل في الفضاء لمدة 15 عامًا، بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

3-  يمثل نقلة لمصر لأن مصر حتى هذا اليوم لم تكن تمتلك قمرا للاتصالات فكانت تمتلك قمرا للبث التليفزيوني فقط وهو "النايل سات".

4- "طيبة 1" خدمات الاتصالات التليفونية والإنترنت وهو يعتبر بداية خطوة مهمة في التحول الرقمي.

5- كان من المفترض إطلاقه مساء الجمعة، على متن صاروخ الإطلاق " آريان-5 " من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا" الفرنسي في أمريكا الجنوبية، بواسطة شركة "آريان سبيس".

6- يساهم القمر "طيبة - 1" بشكل كبير في الوصول للأماكن النائية وسيقلل من العمليات الإرهابية في مناطق بسيناء والعريش لأنه سيوفر الاتصال بشكل مباشر مع مركز القيادة.

7- يساعد في تحسين الخدمات الحكومية، والبنكية، والتعليم حيث سيصل الإنترنت إلى كل المدارس.

8- أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق القمر "طيبة 1".

9- كشف بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التأجيل كان لأسباب فنية.

10- أوضح البيان أن الشركة سوف تقوم بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق.
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