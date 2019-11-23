تعرف على العطل الذي أصاب القمر الصناعي "طيبة 1" (فيديو)



وطمأن "فتحي"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، المواطنين على القمر الصناعي المصري، مؤكدا أن العطل حدث في منصة الإطلاق وليس في القمر او الصاروخ الحامل له.



وأوضح أنه قبل عملية الإطلاق يتم إجراء عدة اختبارات في منتهى الدقة للتأكد من جاهزية القمر، مضيفا: "القمر بخير، ومركبة الفضاء بخير، والتأجيل سببه عطل فني في المنصة.



يذكر أن مصر كانت تتأهب الليلة لإطلاق أول أقمارها الصناعية المتخصصة، ضمن سلسلة أقمار سيتم إطلاقها تباعا تحت مسمى "طيبة سات"، والقمر الأول متخصص في الاتصالات والخدمات العسكرية، وهو من تصنيع فرنسي، وسيتم إطلاقه من إقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.



كشف الدكتور رامي فتحي، الخيبر في علوم الفضاء، عن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1" قائلا: "الحمد لله أنهم اكتشفوا العطل قبل الإطلاق".