موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لخوض مباراة جديدة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.





ويستضيف الميرنجي، نظيره ريال سوسيداد على ملعب السنتايجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية.





ويطمح زيدان، لقيادة فريقه لتحقيق الفوز، ومواصلة تصدر جدول الترتيب مناصفة مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الصدارة بفارق الأهداف.





موعد مباراه ريال مدريد وريال سوسيداد بالليجا



وتُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب السنتايجو بيرنابيو، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراه ريال مدريد وريال سوسيداد بالليجا



وتُذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، على قناة beIN sports HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.





ترتيب الفريقين بالليجا



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة بنفس رصيد برشلونة الإسباني إلا أن الأخير يتصدر بفارق الأهداف، فيما يحل ريال سوسيداد، في المركز الخامس برصيد 23نقطة.





وكان ريال مدريد، حقق الفوز في أخر جولاته على إيبار برباعية نظيفة في الجولة الثالثة عشر، ويسعى لمواصلة الفوز من أجل الاستمرار على منافسة الصدارة.