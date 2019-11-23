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موعد مباراة الأهلي السعودي والفيصلي اليوم السبت 23-11-2019 بالدوري السعودي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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الاهلي والفيصلي
الاهلي والفيصلي
سيد على
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري.


موعد مباراة الأهلي والفيصلي

تقام مواجهة النادي الفيصلي ونظيره الأهلي، في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، و7:40 بتوقيت مكه المكرمة، ويتم إذاعتها على أحد القنوات السعودية.


ملعب مباراة الأهلي والفيصلي

يحتضن أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضيةن مواجهة الاهلي السعودي ونظيره الفيصلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والفيصلي

يتم بث مواجهة الاهلي والفيصلي عبر قناة السعودية الرياضية، حيث من المقرر أن يعلق على المواجهة، عبدالله الحربي، والذي كلفته إدارة القناة، بالتعليق على مباراة أهلي جدة والفيصلي.


موقف الفريقين قبل مواجهة اليوم

يدخل فريق الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الرابع بنفس عدد النقاط، لكن الفيصلي يتفوق على الاهلي بعدد الاهداف المسجلة لكل فريق.
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الكلمات المفتاحية

مواعيد المبارايات الدوري السعودي الاهلي والفيصلي الأهلي

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