"رمضان صبحي هايل ومجرم ".. علي الطيب يبارك للمنتخب الأوليمبي الفوز عبر "إنستجرام"

هنأ الفنان الشاب علي الطيب، المنتخب المصري الأوليمبي فوزه مساء أمس أمام منتخب كوت ديفوار.





ونشر صورة للاعب رمضان صبحي، ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مبروك لمنتخبنا الأوليمبي الرجالة.





وأضاف: "إن شاء الله تشرفونا وتفرحونا في طوكيو" 2020"، اللاعيبه كلها بتلعب بروح تفرح، فخورين بيكم جداً، و لكل مجتهد نصيب،

منتخب مصر يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020



رمضان صبحي يبكي بعد إحرازه هدف الفوز



تشكيل منتخب مصر الأوليمبي



رمضان صبحي لازم يرجع يحترف تاني في أقرب وقت، لما بيركز و بيلعب بالروح دي بيبقى خطر على أي دفاع ومؤثر وعالمي و هايل ومجرم".ذلك في إطار فوز منتخب مصر الأوليمبي على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، وبذلك تتأهل مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتأهل إلى اولمبياد طوكيو "2020".بكي اللاعب رمضان صبحي بعد إحرازه لهدف الفوز في الشوط الثاني، وجاء ذلك بالتحديد في الدقيقة رقم "114" من المباراة، وفي خلال الشوط الثاني الإضافي، وبذلك تأهلت مصر لبطولة أمم إفريقيا.تكون التشكيل اليوم منتخب مصر للناشئين تحت سن 23 سنة، من كلاً من اللاعبين الأتيين:حراسة المرمي جاء اللاعب محمد صبحي، وفي خط الدفاع كلاً من محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي، أحمد رمضان، أحمد فتوح، بيكهام، خط الوسط كلاً من رمضان صبحي، عمار حمدي، أكرم توفيق، عبدالرحمن مجدي،وجاء في الهجوم اللعب مصطفى محمد.