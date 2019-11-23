خالد عكاشة يكشف مفاجأة عن سبب تظاهر وائل غنيم بالجنون (فيديو)



وأوضح "عكاشة" خلال مقابلة على قناة "اسكترا نيوز"، أن الجهات التى تحرك "غنيم" أرادت له أن يظهر في 2011، كشخصية منمقة، وصاحب كاريزما ينجذب لها الشباب، ولكن صفات هذه الشخصية لم تعد ملائمة للظروف الحالية، فجعلت "غنيم" يتظاهر بالجنون.



وأكد "عكاشة" أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لم تكن على تواصل نهائيا مع وائل غنيم، قبل أو بعد 2011، على عكس ما يدعي، مشيرا إلى أنه كان يعيش بحرية في مصر رغم أنه ألقي القبض عليه لتعاونه مع جهات أجنبية تحت مستوى الشبهات، ولكن أطلق سراحه وقام بتأليف كتاب ولم يتعرض له أى شخص.



قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن وائل غنيم ومحمد علي تجمعهما عدة صفات، أولهما ان الهدف واحد لأن الجهات المحركة لهما تريد منهما الظهور بالمظهر الحالي لجذب الانتباه، مشيرا إلى ان الإثنان يتشابهان في الأسلوب والألفاظ والخشونة.